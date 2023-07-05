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В Чечне жестоко избиты журналистка Милашина и адвокат Немов (ФОТО, ВИДЕО)

В Чечне жестоко избиты журналистка Милашина и адвокат Немов (ФОТО, ВИДЕО)

В Чеченской республике напали и сильно избили российских правозащитников. Как сообщает ряд ТГ-каналов, пострадали от рук вооруженных неизвестных журналистка, ранее работавшая в “Новой газете”* Елена Милашина, а также адвокат Александр Немов.

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