Росрыболовство разрешило выловить на Ямале 30 тонн карасей

Росрыболовство увеличило квоту на вылов карася на Ямале до 30 тонн. Как пояснили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса ЯНАО, увеличение квоты на карася – это не только поддержка рыбаков и предприятий, но и вклад в стабильное снабжение качественной северной рыбой жителей Ямала.