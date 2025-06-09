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Росрыболовство разрешило выловить на Ямале 30 тонн карасей

Росрыболовство разрешило выловить на Ямале 30 тонн карасей

Росрыболовство увеличило квоту на вылов карася на Ямале до 30 тонн. Как пояснили в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса ЯНАО, увеличение квоты на карася – это не только поддержка рыбаков и предприятий, но и вклад в стабильное снабжение качественной северной рыбой жителей Ямала.

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