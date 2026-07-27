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ФедералПресс

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Самый большой провал Запада: Кремль перехитрил EC, пока тот вводил санкции

Самый большой провал Запада: Кремль перехитрил EC, пока тот вводил санкции

МОСКВА, 27 июля, ФедералПресс. Западные санкции против российского финансового сектора не привели к ожидаемому результату, поскольку Россия уже давно перестроила систему международных расчетов и снизила зависимость от западной инфраструктуры.

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