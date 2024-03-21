ЗА ДЕТСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ.

В преддверии школьных каникул 23 декабря 2023 года в объединении по интересам ´Тайны и загадки книги´ клуба ´Крыница´ государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи ´Росквит´ г.
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