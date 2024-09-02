Владелец TikTok намерен получить один из крупнейших кредитов в истории Азии — $9,5 млрдКитайская компания ByteDance, являющаяся владельцем сервиса коротких видео TikTok, находится в процессе получения кредита на сумму $9,5 млрд сроком на три года.