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Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»

Бывший голкипер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Красиков высказался о том, что форвард  Александр Барабанов  стал самым высокооплачиваемым игроком лиги Ранее он подписал контракт с « Автомобилистом » с зарплатой 100 миллионов рублей за сезон плюс 24 миллиона рублей в качестве «коммерческого контракта».

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