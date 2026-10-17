Украина: пять человек получили ранения, были повреждены жилые дома, а также был нанесен удар по промышленному объекту в Запорожье (Запорожская область) и Кривом Роге (Днепропетровская область) рано утром в результате российских ракетных ударов и ударов беспилотников по обоим городам; Также сообщалось о взрывах в Киеве.
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