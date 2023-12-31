Маши и медведи: какие персонажи заполонили новогодние утренники

Чтобы встретить Новый год «в образе», взрослые чаще всего приобретали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а для детских утренников активно скупали наряды принцесс, лисичек, мушкетеров и медведей, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии