Маши и медведи: какие персонажи заполонили новогодние утренники

Чтобы встретить Новый год «в образе», взрослые чаще всего приобретали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а для детских утренников активно скупали наряды принцесс, лисичек, мушкетеров и медведей, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов.