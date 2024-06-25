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Царьград

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Верхневолжскую набережную перекрыли из-за съёмок сериала "Злые люди"

Верхневолжскую набережную перекрыли из-за съёмок сериала "Злые люди"

В Нижнем Новгороде снимают сериал по мотивам рассказов Николая Свечина.Верхневолжскую набережную в Нижнем Новгороде перекрыли на несколько дней из-за съёмок сериала "Злые люди" (16+).

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