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Разработчики The Elder Scrolls Online предлагают новое украшение и костюм за выполнени...

Разработчики The Elder Scrolls Online предлагают новое украшение и костюм за выполнени...

Разработчики The Elder Scrolls Online предлагают новое украшение и костюм за выполнение “Золотых стремлений”С выходом обновления 44 в MMORPG The Elder Scrolls Online появился новый вид активности “Золотые стремления” (Golden Pursuits), и сейчас разработчики предлагают игрокам с помощью него заполучить два косметических предмета.

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