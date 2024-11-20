Разработчики The Elder Scrolls Online предлагают новое украшение и костюм за выполнени...

Разработчики The Elder Scrolls Online предлагают новое украшение и костюм за выполнение “Золотых стремлений”С выходом обновления 44 в MMORPG The Elder Scrolls Online появился новый вид активности “Золотые стремления” (Golden Pursuits), и сейчас разработчики предлагают игрокам с помощью него заполучить два косметических предмета.
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