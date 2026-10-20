© Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTubeПрезидент Украины Владимир Зеленский шокировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, запросив еще €70 миллиардов помощи от ЕС.
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