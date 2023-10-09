Уехавшие в Израиль новосибирцы рассказали о чудовищных людских потерях

Боевики ХАМАС атаковали Израиль в субботу, 7 октября, в 50-ю годовщину войны Судного дня.Эмигрировавшие из Новосибирска в Израиль сибиряки рассказали о происходящем в стране после массированных ракетных ударов, которые боевики ХАМАС нанесли в субботу, 7 октября.
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