Уехавшие в Израиль новосибирцы рассказали о чудовищных людских потерях

Боевики ХАМАС атаковали Израиль в субботу, 7 октября, в 50-ю годовщину войны Судного дня.Эмигрировавшие из Новосибирска в Израиль сибиряки рассказали о происходящем в стране после массированных ракетных ударов, которые боевики ХАМАС нанесли в субботу, 7 октября.