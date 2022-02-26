Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о разрыве контракта с Ракицким

В пятницу в интернете получила распространение информация о том, что «Зенит» якобы расторгнул договор с 32-летним украинским защитником Ярославом Ракицким.
Популярные статьи
- «Путин – мой президент. Надеюсь, что скоро все закончится», - Овечкин сделал заявление о событиях на Украине. Болельщики «Вашингтона» поддержали своего капитана
- ОРЛОВ: Сегодня у «Зенита» - момент истины, должны себя проявить. Если нет - надо менять полкоманды, не задумываясь
- К бойкоту российских лыжников со стороны норвежских спортивных чиновников. Забыли они Гитлера
Свежие комментарии