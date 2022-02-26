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Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о разрыве контракта с Ракицким

Пресс-служба «Зенита» опровергла информацию о разрыве контракта с Ракицким

В пятницу в интернете получила распространение информация о том, что «Зенит» якобы расторгнул договор с 32-летним украинским защитником Ярославом Ракицким.

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