Taobao, Douyin, кроссбордер и лицензии: пошаговый разбор китайского рынка от эксперта с 15-летним стажем Артема Жданова Артем Жданов, основатель EKD Groupчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Российская плита ...
- Переговоры: Кая К...
- Переговоры: Кая К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым