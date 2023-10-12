Новак связал дефицит топлива в ЕС с вводом потолка цен на российскую нефть

Дефицит топлива в Европе возник в том числе из-за введения Западом потолка цен на российскую нефть. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил в интервью Наиле Аскер-заде в программе«Вести» на канале «Россия 1».
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