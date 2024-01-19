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Стало известно, когда в Петербурге откроют новые станции метро

Стало известно, когда в Петербурге откроют новые станции метро

Появилась информация о том, когда в Петербурге сдадут три новые станции метро.По словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, станцию "Горный институт" закончат строить в третьем квартале 2024 года, а вот "Юго-Западную" и "Путиловскую".

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