Системы оповещения Курской области оказались не готовы к ракетной опасности

<p style="text-align:justify"><strong>В конце прошлой рабочей недели в вечернее время на официальных страничках Правительства региона, губернатора, глав районов, министерств стали появляться сообщения о ракетной опасности в городе.
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