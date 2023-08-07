Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер в беседе со Стивеном Гарднером рассказал, о обескураженности ВСУ подвигом российским танкистов.
Популярные статьи
- Кедми: США сейчас не понимают, что делать после неожиданного шага Путина
- Армия РФ пошла в стремительное продвижение на Запорожском направлении: Карта боевых действий на Украине сегодня, 7 августа 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 530-й
- Риттер: ВСУ обескуражены подвигом российским танкистов
Свежие комментарии