Листай.ру [СМИ]

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Мимо пукнул Сатана...«Придется драться...
  • Вячеслав Белослюдов
    День 530-й. Бои под Авдеевкой и Артёмовкой. Украина скоро потеряет Херсон и Запорожье. Интересно при чём тут они, есл...Эксперт рассказал...
  • Наталья Денисенко
    Вы же тоже не в России.Пока город у этих...ВС РФ нанесли сок...

Риттер: ВСУ обескуражены подвигом российским танкистов

Риттер: ВСУ обескуражены подвигом российским танкистов

Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер в беседе со Стивеном Гарднером рассказал, о обескураженности ВСУ подвигом российским танкистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх