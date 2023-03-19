Путин посетил Мариуполь: как прошел первый визит президента в Донбасс

Kremlin.ru/Handout via REUTERS Владимир Путин совершил рабочую поездку на Донбасс. Это его первый визит в новые регионы России после сентябрьского референдума, по итогам которого в состав страны вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
Kremlin.ru/Handout via REUTERS Владимир Путин совершил рабочую поездку на Донбасс. Это его первый визит в новые регионы России после сентябрьского референдума, по итогам которого в состав страны вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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