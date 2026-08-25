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Zero Hedge

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Futures Bounce As Brent Drops Under $90 On Renewed Iran Optimism

Futures Bounce As Brent Drops Under $90 On Renewed Iran Optimism

Futures Bounce As Brent Drops Under $90 On Renewed Iran Optimism Global stocks rose as chipmakers rebounded, with falling bond yields adding support to risek sentiment after Brent crude slid below $90 a barrel, down more than 3% after a New York times reports that "evacuated foreign service officers could begin heading back to their posts as early as this week.

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