Futures Bounce As Brent Drops Under $90 On Renewed Iran Optimism Global stocks rose as chipmakers rebounded, with falling bond yields adding support to risek sentiment after Brent crude slid below $90 a barrel, down more than 3% after a New York times reports that "evacuated foreign service officers could begin heading back to their posts as early as this week.
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