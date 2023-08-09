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Андрей Канчельскис: «Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая команда с хорошим нападением накидает им целую авоську голов. Дыра в обороне – главная проблема на пути к титулу»

Андрей Канчельскис: «Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая команда с хорошим нападением накидает им целую авоську голов. Дыра в обороне – главная проблема на пути к титулу»

«Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов.

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