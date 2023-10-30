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Драпеко раскритиковала Пугачеву, Макаревича и Хаматову

Драпеко раскритиковала Пугачеву, Макаревича и Хаматову

Заслуженная артистка России, известная каждому зрителю благодаря картинам «А зори здесь тихие…», «Безотцовщина», «Одиноким предоставляется общежитие», Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета ГД по культуре высказалась о поведении сбежавших артистов.

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