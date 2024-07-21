Handelsblatt: санкции против России провалились и могут нанести ущерб ЕС

ТАСС/DPA/Wiktor Dabkowski Санкционная политика Евросоюза против России оказалась абсолютно провальной и наносит вред самим западным странам, заявил немецкий экономист Даниэль Штельтер в статье для издания Handelsblatt 21 июля.
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