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Лунный день сегодня 3 мая 2025 года

﻿﻿Грядущий день может принести не только проблемы, но и возможности. Вот почему так важно прислушиваться к советам астролога — даже если энергетика дня не самая благоприятная, его советы могут помочь привлечь удачу.

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