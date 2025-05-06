Захарова: перемирие вступит в силу с 7 на 8 мая, несмотря на отказ Зеленского

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что трехдневное перемирие, инициированное президентом Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы, начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая.