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Захарова: перемирие вступит в силу с 7 на 8 мая, несмотря на отказ Зеленского

Захарова: перемирие вступит в силу с 7 на 8 мая, несмотря на отказ Зеленского

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что трехдневное перемирие, инициированное президентом Владимиром Путиным в связи с 80-летием Победы, начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая.

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