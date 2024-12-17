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Националисты Башкирии объявили "охоту" на парней из-за фото с флагом Российской империи

Националисты Башкирии объявили "охоту" на парней из-за фото с флагом Российской империи

БлокнотРУ Вопиющая история произошла в Башкирии с местными ребятами. Националистам не понравилась фотография, на которой парни запечатлели себя с флагом Российской империи и надписью «С нами Богъ».

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Комментарии
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Tatyana Boyko
Не проморгать надо и башкир, кто то же их направляет против русских! С мигрантами разобраться тоже, пусть едут по домам, выходить на улицу не хочется, кругом эти черненькие! Домой их отправляйте, они вот сходняки устраивают, вроде как с детьми и в гости бегут к родственникам, друзьям, а  вы что думаете, о чем у них беседы?! Думаете они темы их беспокоящие не поднимают? Вот и дождемся мы чего то, потом пенять сами на себя будем.
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3 час.
TB
Tatyana Boyko
Значит русским больше двух не собираться, а эти кишлаками в одной квартире собираются и им наплевать на всякие там запреты. Они не на улице! Это получается, как раньше ячейки большевиков собирались в квартирниках, вот и эти по вечерам, после работы. Не прозевайте, власти!
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3 час.
ЗТ
Земфира Туленкова
Парни не русские. Скорее башкиры
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2 час.

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