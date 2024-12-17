Националисты Башкирии объявили "охоту" на парней из-за фото с флагом Российской империи

Tatyana Boyko

Не проморгать надо и башкир, кто то же их направляет против русских! С мигрантами разобраться тоже, пусть едут по домам, выходить на улицу не хочется, кругом эти черненькие! Домой их отправляйте, они вот сходняки устраивают, вроде как с детьми и в гости бегут к родственникам, друзьям, а вы что думаете, о чем у них беседы?! Думаете они темы их беспокоящие не поднимают? Вот и дождемся мы чего то, потом пенять сами на себя будем.