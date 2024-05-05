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Алейник: Литва финансирует боевиков для свержения власти в Белоруссии

Алейник: Литва финансирует боевиков для свержения власти в Белоруссии

Global Look Press/Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de Литва оказывает поддержку, в числе которой и финансовая, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии.

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