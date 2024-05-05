Алейник: Литва финансирует боевиков для свержения власти в Белоруссии

Global Look Press/Christian Spicker via www.imago-/www.imago-images.de Литва оказывает поддержку, в числе которой и финансовая, военизированным формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии