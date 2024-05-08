На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

На сайте Владимира Зеленского размещена петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В неё он попросил в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран-членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и США о введении ими своих войск на территорию Украины.