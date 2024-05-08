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На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

На сайте Зеленского появилась петиция о вводе иностранных войск на Украину

На сайте Владимира Зеленского размещена петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В неё он попросил в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран-членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии и США о введении ими своих войск на территорию Украины.

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Комментарии
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Eduard
Его однокласники и Квартал95 сочинили? У нас горстка людей за всю нацию отвечают уже?
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15 час.
Eduard
Я составлю свою Петицию по ней те кто состовляет Петиции первыми идут в военкомат!
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15 час.
Eduard
Эти безымянные Петиции просто наглая подменя мнения большинства.
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15 час.

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