Штрудель из лаваша с творогом и яблоками

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Лаваш - прекрасная палочка-выручалочка, из него можно приготовить много интересных блюд: рулеты, конвертики, лазанью, шаурму и т.
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