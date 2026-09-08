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Обзор экологических дел Верховного Суда за июль 2026 года

Обзор экологических дел Верховного Суда за июль 2026 года. В июле 2026 года Верховный суд Российской Федерации рассмотрел 2120 судебных актов, из них 54 связаны с применением экологического права и природоохранного законодательства.

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