В России задержали шесть человек за подготовку нападений в пяти городах

Сотрудники ФСБ совместно с другими правоохранительными органами задержали шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также к подготовке насильственных акций в Ростове-на-Дону, Кемерове и Йошкар-Оле.