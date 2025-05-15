В России задержали шесть человек за подготовку нападений в пяти городах

Сотрудники ФСБ совместно с другими правоохранительными органами задержали шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также к подготовке насильственных акций в Ростове-на-Дону, Кемерове и Йошкар-Оле.
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