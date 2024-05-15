Минобороны показало фрагмент ночной работы расчетов РСЗО «Град»

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Север» в ночное время уничтожили взводные опорные пункты с живой силой украинских террористических формирований в зоне проведения спецоперации.
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