Смоленская медведица Маша, освобожденная из клетки на трассе М1, обрела новых друзей

Медведица, которая почти два десятка лет провела в неволе, смогла подружится с другими медведями. Новые подробности реабилитации Машеньки, которую в мае спасли из клетки в заброшенном придорожном кафе на М1, рассказали волонтеры приюта «Земля прайда».