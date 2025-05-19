Названы самые популярные жанры книг в России

Фэнтези, детектив, фантастика, психология, любовные романы — самые популярные жанры книг. Об этом говорится в результатах исследования экспертов ЮKassa (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и сервиса электронных и аудиокниг Литрес, с которыми ознакомились «Известия» 19 мая.