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Закон, порядок, государство

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Противолодочный корабль Балтийского флота отработал задачи по уничтожению подводной лодки условного противника и выполнил артиллерийские стрельбы

Противолодочный корабль Балтийского флота отработал задачи по уничтожению подводной лодки условного противника и выполнил артиллерийские стрельбы

В ходе учения экипаж «Кабардино-Балкарии» выполнил комплекс практических стрельб из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 по имитированной цели.

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