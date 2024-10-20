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Калужские новости

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В Калужской области произошел пожар автомобиля

В Калужской области произошел пожар автомобиля

В Дзержинском районе Калужской области на 3 км автодороги “Кондрово-Никольское” рано утром 19 октября произошел пожар автомобиляВ Дзержинском районе Калужской области на 3 км автодороги "Кондрово-Никольское" рано утром 19 октября произошел пожар автомобиля.

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