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Тен Хаг про «МЮ»: «У нас хорошая команда, когда игроки доступны. Если будем более хладнокровно действовать в обеих штрафных, то сможем стать успешными»

«Мы поработали и сформировали конкурентоспособную команду. Ответственность лежит на каждом из нас. Это игроки в первую очередь должны сделать все, чтобы быть доступными, а затем тренерский штаб должен с ними поработать, поддержать их, привести их в форму.

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