❕В Севастополе в ближайшее время приступят к монтажу оставшихся окон и балконов дома на улице Павла Корчагина, пострадавшего от взрыва Губернатор города Михаил Развожаев поручил как можно быстрее закончить остекление дома №14 на улице Павла Корчагина, который пострадал при взрыве в ночь на 24 марта.