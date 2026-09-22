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test mazurok

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❕В Севастополе в ближайшее время приступят к монтажу оставшихся окон и балконов дома на улице Павла Корчагина, пострадавшего от взрыва Губернатор города Михаил Развожаев поручил как можно быстрее закончить остекление дома №14 на улице Павла Корчагина, который пострадал при взрыве в ночь на 24 марта.

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