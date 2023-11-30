В Госдуме хотят лишить мандата кубанского депутата Напсо за семимесячный прогул

В Госдуме хотят лишить мандата кубанского депутата Напсо за семимесячный прогулДепутат Государственной думы от Краснодарского края и Ростовской области Юрий Напсо может лишиться мандата в главном парламенте страны.
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