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Театр абсурда

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Никабам мешает исламский радикализм

Никабам мешает исламский радикализм

Запрет никабов в России диктует история и здравый смысл @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков В Духовном управлении мусульман без энтузиазма отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба.

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Комментарии
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Федор Родников
Какой на хрен никаб?-хотите носить,носите у себя дома или в своей стране,как с педерастией-хотите говно месить,месите дома и втихую,а нечего выносить это на обозрение и навязывание всем.
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