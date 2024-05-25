Запрет никабов в России диктует история и здравый смысл @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков В Духовном управлении мусульман без энтузиазма отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба.
Никабам мешает исламский радикализм
Комментарии
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Федор Родников
Какой на хрен никаб?-хотите носить,носите у себя дома или в своей стране,как с педерастией-хотите говно месить,месите дома и втихую,а нечего выносить это на обозрение и навязывание всем.
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