«Дорогие гости» на нашей пашне: зачем России отдавать свои земли таджикским фермерам?

АЛ

Александр Лагуткин

В пример тебе Косово, которое было освоено мусульманами по этой схеме, затем отторгнуто от Сербии. Ознакомься с исторической правдой. Узнай как сейчас ведут себя арабы мигранты в том же Париже или Лондоне, где их число подходит за 40%. Средний ежегодный прирост мигрантов в России составлял от одного до двух миллионов в год. Даже если считать с 2004 года, то мигрантов всех и уже купивших гражданство, и зарегистрированных, и нелегальных, даже с учетом вернувшихся домой, должно быть никак не меньше 15-ти миллионов. Это не считая родившихся у них в России детей. Они сами частью вырезали русскоязычных у себя на родине под вопли про Аллаха, частью выдавили. Они устроили у себя на родине ту жизнь, которую захотели, смогли создать и заслужили. Успехов им на их родине и процветания. Пусть там живут и там размножаются со своим чуждым россиянам менталитетом. А в гости, пожалуйста. Но на время и не забывая, что в России свой "устав", свои законы и свои правила поведения.