Аргументы недели «Дорогие гости» на нашей пашне: зачем России отдавать свои земли таджикским фермерам? Звучащая в последнее время инициатива по передаче российских земель в аренду таджикским аграриям вызывает больше вопросов, чем энтузиазма.
«Дорогие гости» на нашей пашне: зачем России отдавать свои земли таджикским фермерам?
Комментарии
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Юрий Рязанов
Просто наши враги на этом зарабатывают , а нашим детям придется опять все это отвоевывать ценой своей жизни,еще бесплатно жилье им предоставлять и полный отвал, уж таквя проклятая судьба у нас , кругом предатели и какое счастье у них наш гуманные законы не позволяют их уничтожать, этим приумножая несправедливость.
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4 н.
ВВ
Валентин Воробьев
Не стоит вовеки забывать, мигранты народ хитрожопый - врали документы подделывали, пытались правдами-неправдами заполучить гражданство РФ и привозили сюда множество семей с огромными выводками, требовали школы, мечети, и баранов резали - это в их натуре. Доверять нельзя. На сельхозугодьях, мало ли что, втихаря засеют и анашу, тьфу на них, бардак устроят, разбирайся потом! Россия никому ничего не должна.
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4 н.
АЛ
Александр Лагуткин
В пример тебе Косово, которое было освоено мусульманами по этой схеме, затем отторгнуто от Сербии. Ознакомься с исторической правдой. Узнай как сейчас ведут себя арабы мигранты в том же Париже или Лондоне, где их число подходит за 40%. Средний ежегодный прирост мигрантов в России составлял от одного до двух миллионов в год. Даже если считать с 2004 года, то мигрантов всех и уже купивших гражданство, и зарегистрированных, и нелегальных, даже с учетом вернувшихся домой, должно быть никак не меньше 15-ти миллионов. Это не считая родившихся у них в России детей. Они сами частью вырезали русскоязычных у себя на родине под вопли про Аллаха, частью выдавили. Они устроили у себя на родине ту жизнь, которую захотели, смогли создать и заслужили. Успехов им на их родине и процветания. Пусть там живут и там размножаются со своим чуждым россиянам менталитетом. А в гости, пожалуйста. Но на время и не забывая, что в России свой "устав", свои законы и свои правила поведения.
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4 н.
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