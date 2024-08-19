Прибор для проверки светодиодов своими руками – схема, назначение, плюсы и минусы, необходимые компоненты, инструкция по сборке

При ремонте монитора возникла необходимость проверки светодиодной подсветки. Так как покупать специально для этого тестер дорого, решил изготовить его сам – для этого собрал простейшую схему на транзисторе С2688 и конденсаторах на 100 мкФ и 100 вольт, а рабочие щупы взял от мультиметра.