Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая, — министр здравоохранения России Михаил Мурашко Ирэн ОрлонскаяПресс-служба Роспотребнадзора официально объявила о зафиксированных единичных случаях заболевания микоплазменной инфекцией по всей стране.
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