Юристы обсудили перспективы создания цифрового свода законов России. Как пояснил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин, он будет чем-то наподобие существующих справочно-правовых систем — с доступной навигацией между нормативными актами и их версиями.
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