Джентльмен для джентльменов

Вы встречались с мистером Шерлоком Холмсом, экстравагантным сыщиком-любителем, знатоком ядов и разновидностей уличной пыли, недурственно играющим на скрипке, курящим трубку для «концентрации мысли», напрочь отрицающим факт вращения Земли вокруг Солнца и снимающим квартиру вместе с отставным военным врачом Ватсоном по адресу: Лондон, Бейкер-стрит, 221-В? А как там поживают неугомонный исследователь Джордж Челленджер и журналист Эдвард Мелоун? Надеюсь, они уже вернулись из своего смертельно опасного путешествия по Южной Америке? И, может быть, вы еще посещали лекции профессора Маракота, героически спустившегося с товарищами в батисфере в глубины океана и нашедшего там подводную колонию атлантов? Ах, встречались, знаете и посещали! Тогда вы просто-напросто читали и полюбили замечательные книги сэра Артура Конана Дойла.