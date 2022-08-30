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День города в Артёме праздновали все выходные

День города в Артёме праздновали все выходные

Торжества по случаю 84-й годовщины образования Артёма начались с утра пятницы, 26 августа. К бюсту товарища Артёма — Фёдора Сергеева (1883-1921), основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики, в честь которого и назван город (с Приморьем Сергеев связан напрямую, через Владивосток он вернулся в Россию весной 1917 года после того, как в 1910 году бежал через Китай, Корею и Японию в Австралию) глава города Вячеслав Квон, представители общественности и почётные гости возложили цветы.

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