Тольяттинская команда выиграла со счетом 1:0 благодаря голу защитника Николая Макарова, прервав серию из десяти поражений подряд в регулярном чемпионате.
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