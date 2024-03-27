Ревва высказался о слухах о своем отъезде из России

Комик и исполнитель Александр Ревва заявил журналистам на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио», что не собирается уезжать с семьей из России, его слова передает корреспондент NEWS.
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