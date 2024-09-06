«Сын Дзюбы посмотрел на нас и спросил: «Папа, они совсем тю-тю?» Бодрое интервью легенды «Ростова» Гацкана

Поговорили с капитаном лучшего «Ростова».Александр Гацкан — настоящая легенда «Ростова». За 11 лет в клубе он застал кучу знаковых вещей: победe над «Баварией» в Лиге чемпионов, зарубы против «МЮ» в Лиге Европы, праймового Бердыева и старенький душевный стадион.