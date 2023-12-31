Небензя анонсировал исправление ситуации на границе с Харьковской областью

Россия намерена в ближайшее время исправить ситуацию на границе с Харьковской областью Украины. Такое заявление сделал постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН в связи с обстрелами в Белгороде.
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